Jan Vertonghen kijkt met bewondering naar Mathieu van der Poel: “Een fenomeen in alle opzichten”

Wielrennen “Ik had niet het gevoel dat Mathieu van der Poel op een ander niveau reed”: Victor Campe­naerts wil ook in de Ronde van Vlaanderen de finale kleuren

Hij mikte vol op Dwars door Vlaanderen, maar kan het ook in de Ronde van Vlaanderen voor Victor Campenaerts? De werelduurrecordhouder wil zich in elk geval weer tonen in de finale én hij heeft iets opgemerkt: “Van der Poel heeft ons woensdag in de finale niet kapot gereden.”

1 april