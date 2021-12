“Jan Ullrich hervallen in drank- en drugsprobleem”

WielrennenVolgens Bild is Jan Ullrich (48) hervallen. De Tour-winnaar van 1997 werd na een verjaardagsfeest in Cuba opgenomen in het ziekenhuis. Drie jaar geleden stierf Ullrich naar eigen zeggen bijna aan drank en drugs. Zijn reddende engel toen? Oud-rivaal en inmiddels grote vriend Lance Armstrong, die hem toen hielp en Ullrich ook nu al bezocht heeft.

Het Duitse Bild schrijft dat Jan Ullrich is hervallen. Begin december vierde Ullrich zijn 48ste verjaardag in Cuba. Na de meerdaagse trip liep het op de terugweg naar Duitsland fout bij een tussenstop in Mexico. Ullrich werd naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zou de Tour-winnaar van 1997 op het punt staan getransfereerd te worden naar een kliniek in Zwitserland. Daar wordt zijn therapie verdergezet.

Wie opnieuw een helpende hand biedt? Lance Armstrong. Twee decennia geleden grote rivalen in de Tour. Hij zou Ullrich al bezocht hebben in Mexico en beloofd hebben hem weer te steunen. In 2018 was Armstrong al belangrijk in de revival van de Duitser. Ullrich was volledig op het verkeerde pad, onder meer door foute vrienden en zijn vrouw die met de kinderen terugkeerde naar Zwitserland. Het gezin woonde op dat moment in Mallorca. De Duitser verzeilde in depressies, mishandelde een prostituee en greep een restaurantmedewerker bij de keel. En er was die grote verslaving dus aan drank en drugs.

“Drie jaar geleden had ik grote problemen”, vertelde hij nog in september van dit jaar. “En toen kwam Lance me bezoeken, waarmee ik heel blij was. Ik was er even erg aan toe als Marco Pantani en was bijna dood. Lance heeft me weer tot leven gewerkt.” Ullrich veranderde z’n manier van leven, ging sporten, at gezonder, maar zou dus weer zijn hervallen. Mogelijk is de breuk met Elizabeth Napoles, de Cubaanse waar hij na zijn moeilijke periode in 2018 een relatie mee kreeg, de aanleiding. Napoles was alvast niet mee op reis. Ook het uitstel van de bouw van het ‘Jan Ullrich Bike Center’ - omwille van meningsverschillen - kan een mogelijke trigger zijn geweest.