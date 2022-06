Jan Ullrich deed Lance Armstrong eind vorig jaar weer schrikken in Cancun: “Hij lag daar vastgebonden aan een bed, weg van de wereld... verschrikkelijk”

De speciale band tussen Ullrich, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1997, en Armstrong, al even gestript van het predikaat zevenvoudig Tourwinnaar, is niet nieuw. Vijanden op de fiets, vrienden voor het leven. Toen een door drank en drugs geteisterde Ullrich halfweg 2018 twee keer opgepakt werd door de politie, zorgde de Texaan er mee voor dat hij niet helemaal de dieperik indook en stond hij hem bij in een Zwitsers afkickcentrum.

Armstrong, vlak voor zijn afreis toen naar Europa: “Ik hou van Jan Ullrich en zal alles in mijn macht doen om hem te helpen. Hij was en is nog steeds een belangrijk iemand in mijn leven. Als atleet was hij een beest, hij motiveerde me zoals geen enkele andere rivaal dat kon doen. Eerlijk gezegd: hij was de enige die me schrik inboezemde.”

Quote “In enkele dagen tijd heeft Ullrich het werk van járen teniet gedaan. Mike Baldinger, goeie vriend van Jan Ullrich

Over dat bezoek aan die kliniek vertelt Amstrong nu in deel drie van een vijfdelige documentaire van de hand van de Duitse openbare omroep ARD. “Hij wist niet dat ik zou komen en zelf wist ik ook niet goed hoe ik dat gesprek moest aanpakken. Ik had nog nooit iemand in zo’n toestand gezien. We hebben allemaal wel een of meer wat gekke vrienden, maar een mens die zo ver weg was, dat was verschrikkelijk moeilijk om te zien.”

Het was op vraag van Mike Baldinger, een goeie vriend van Ullrich die hem altijd is blijven bijstaan, dat Armstrong een helpende hand bood. “Jij bent onze laatste hoop”, had Baldinger me gezegd. “Jij bent de enige die tot hem kan doordringen.” Baldinger: “Jan heeft altijd immens veel respect voor Armstrong gehad.”

Maar het zou niet bij die ene keer blijven. In september van vorig jaar leek het nochtans een pak beter te gaan met Ullrich. Hij was zelfs eens de centrale gast in ‘The Move’, de podcast van Lance Armstrong. In een speciaal op Mallorca opgenomen episode - daar waar Ullrich graag vertoeft - kwam de ‘rosse uit Rostock’ terug op die problemen. “Drie jaar geleden kampte ik met zware problemen. Maar toen jij me kwam opzoeken, was ik intens gelukkig.” Ullrich leek de pagina omgedraaid te hebben.

Volledig scherm Lance Armstrong op bezoek bij Jan Ullrich in Mallorca. © Instagram

Met de nadruk op leek, want enkele maanden later bevond de gewezen wielerbeul van T-Mobile en Rudy Pevenage zich alweer in het ziekenhuis. Een trombose, luidt het officieel. Bij ARD klinkt nu een heel andere verhaal. Baldinger: “In enkele dagen tijd heeft Ullrich het werk van járen teniet gedaan.” Aanleiding was een vakantie naar de Caraïben met zijn nieuw lief. Maar na een ruzie vlak voor het vertrek, stapt ‘der Jan’ alleen het vliegtuig op. Volgens Baldinger wou Ullrich in Cuba blijven, “om er te verdwijnen van de wereld”.

Baldinger weet Ullrich uiteindelijk toch te overtuigen een terugvlucht richting Duitsland te nemen. Om thuis te zijn voor Kerstmis. “Maar op de vlucht verliest hij al snel elke vorm van controle”, vervolgt zijn vriend. De piloot landt in Cancun om Ullrich eruit te zetten. Drie dagen lang dwaalt Ullrich door de straten van de Mexicaanse stad, zonder dat hij er zich iets van herinnert. Uiteindelijk wordt hij er opgenomen in een kliniek. Wanneer Baldinger dat te horen krijgt, belt hij meteen Armstrong. Die verbreekt zijn vakantie in Colorado om snel op Cancun te vliegen. En niet om er van de stranden te genieten.

Volledig scherm Armstrong en Ullrich waren vroeger rivalen, nu zijn het de beste vrienden. © Photo News/Instagram

Bij zijn aankomst is Armstrong opnieuw gechoqueerd. “Hij lag daar vastgebonden aan een bed, niet van deze wereld... verschrikkelijk, het ergst mogelijke zicht dat je je kan inbeelden." Wanneer Ullrich weer bij bewustzijn is, reageert hij aanvankelijk erg geagiteerd en agressief. Hij herkent Armstrong zelfs niet. Pas de volgende dag is hij ietwat beter. “We gaan je terugbrengen naar Zwitserland, naar diezelfde kliniek die je al eerder geholpen heeft”, spreekt hij Ullrich moed in. De Duitser gehoorzaamt.

Quote Momenteel heeft Jan een zeker evenwicht gevonden. Maar hij heeft nog een lange weg af te leggen. Lance Armstrong

Weer is Armstrong de reddende engel. “Jan heeft kinderen (Max (14), Benno (11) en Toni (9) - nvdr), het is belangrijk dat zij opgroeien en fier kunnen zijn op hun papa”, aldus Armstrong nog bij ARD. “Momenteel heeft Jan een zeker evenwicht gevonden (wat ook blijkt uit onderstaande recente Instagrampost - nvdr). Hij doet wat ze hem daar vragen. Maar hij heeft nog een lange weg af te leggen."

‘Being Jan Ullrich’, heet de ARD-documentaire. Jan Ullrich zijn. Dat blijkt geregeld alles behalve een lachertje te zijn.

View this post on Instagram A post shared by Jan Ullrich (@janullrichofficial) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.