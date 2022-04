Jan Penet, winnaar van de Gouden Klassiekers: "Ik zal dit waarschijnlijk nooit meer meemaken"

Toen we Jan Penet contacteerden, wist hij al dat hij de Gouden Klassiekers gewonnen had. “Ik bekeek na iedere speeldag het klassement”, vertelt de Ieperling. “Het was echt immens spannend, want voor Luik-Bastenaken-Luik stond ik nog 82 punten in het krijt, maar dankzij de derde plaats van Wout van Aert, heb ik de hoofdprijs gewonnen. Ik had het echt niet verwacht. Ik ben een grote wielerfan en doe al enkele jaren mee met de Gouden Klassiekers, de Gouden Giro en de Gouden Tour, maar ik viel nog nooit eerder in de prijzen. Hopelijk kan ik in de Gouden Giro opnieuw goed presteren. Ik volg de Giro op de voet, omdat ik graag op reis ga naar Italië en een voorliefde heb voor het land.” Schrijf je hier ook in voor de Gouden Giro.

Hoe zag Jan zijn ploeg eruit?

De West-Vlaming verscheen aan de start van de Omloop met:

• winnaar Wout van Aert

• Christophe Laporte

• Anthony Turgis

• Florian Sénéchal

• Dylan van Baarle

• Tadej Pogacar

• Alex Aranburu

• Fabio Jakobsen

• Matej Mohoric

• Matteo Trentin

• Kevin Vauquelin

• Tobias Halland Johannessen

• Jordi Warlop

• Matis Louvel

• Laurenz Rex

Net voor Milaan-Sanremo deed hij een transfer. Jan verving Trentin door Pedersen, die zesde werd in La Primavera.

De Deense ex-wereldkampioen moest voor Dwars door Vlaanderen wel plaats ruimen voor Mathieu van der Poel. Een gouden zet blijkt achteraf. Enkele minuten voor Dwars door Vlaanderen verving hij Sénechal door onze landgenoot Dries Van Gestel die - de week ervoor - knap derde werd in Gent-Wevelgem.

“Vooral Dylan van Baarle heeft me veel punten opgeleverd met zijn overwinning in Parijs-Roubaix en zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. Volgens mij is ook de keuze voor de renners die drie miljoen euro kosten heel belangrijk. Matias Louvel werd bijvoorbeeld veertiende in de Omloop, negentiende in Dwars door Vlaanderen, zeventiende in de Ronde van Vlaanderen en vijftiende in Parijs-Roubaix. De prestaties van dat soort renners maakt het verschil tussen winst en verlies.”

Volledig scherm Matis Louvel. © Photo News

Ook over de andere renners in zijn ploeg heeft Jan goed nagedacht en daarvoor kreeg hij hulp: “Mijn vader en ik zijn beiden grote wielerfanaten. Een maand voor dat de klassiekers van start gaan, bekijken we welke renners het goed doen in de voorbereidingskoersen. We kijken alle uitslagen na. Een ideale ploeg samenstellen is veel puzzelwerk, maar het heeft wel geloond. Ik zal dit waarschijnlijk nooit meer meemaken, al weet je natuurlijk nooit. Wat ik met het geld ga doen? Ik heb net een huis gekocht en zal een deel van het bedrag in de verbouwingen steken.”

Net als Jan jouw ideale wielerploeg samenstellen? Speel mee met de Gouden Giro en maak kans op mooie prijzen.

