Jakobsen verrast door uitspraken Groenewegen over “fijn gesprek” na horrorcrash in Polen: “Dylan heeft geen sorry gezegd”

WielrennenHet is nog niet bijgelegd tussen Fabio Jakobsen (24) en Dylan Groenewegen (27). Na de horrorcrash in de Ronde van Polen vorig jaar vertelde Groenewegen vorige week dat hij een “fijn gesprek” heeft gehad met Jakobsen, maar die laatste valt uit de lucht. Op zijn sociale media geeft de renner van Deceuninck-Quick.Step aan dat Groenewegen zich niet heeft geëxcuseerd en geen verantwoordelijkheid wilt nemen voor zijn fout: “Ik ben verbaasd.”

Vorige week gaf Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) in een interview nog aan dat hij Jakobsen gesproken had voor aanvang van de Ronde van Turkije. “Daar hebben we alle twee ons hart kunnen luchten. Wat mij betreft was dat een heel fijn gesprek. Wat we daar hebben gezegd is iets tussen Fabio en mij. Dat hij nu weer kan koersen, heeft het voor hem gemakkelijker gemaakt om met mij te praten, denk ik.”

Fabio Jakobsen zelf reageert nu verrast op die uitspraken van zijn landgenoot. Op zijn sociale media zegt hij dat het om een vertrouwelijk gesprek ging, en hij dus uit de lucht valt dat Groenewegen dit openbaar maakt. “Ik ben teleurgesteld dat Dylan publiekelijk heeft gesproken over onze meeting. Ik ga dat niet doen”, klinkt het bij de Nederlander.

Al wil hij geen inkijk geven over de inhoud van het gesprek, Jakobsen wilt wel iets rechtzetten. “Dylan heeft geen persoonlijke verontschuldigingen aangeboden en lijkt niet bereid om de verantwoordelijkheid op te nemen voor z’n daden. Ik wil nog steeds graag tot een overeenkomst komen met Dylan, maar ‘it takes two to tango’.” Het laatste woord is hier nog niet over geschreven.

Fabio Jakobsen kwam begin augustus van vorig jaar zwaar ten val in de Ronde van Polen, in volle sprint. In een sprint met Dylan Groenewegen sloot die laatste de deur voor zijn landgenoot, waardoor die tegen ruim 80 km/u de afsluiting in vloog. Ook Groenewegen bleef niet recht. De impact deed Jakobsen zijn helm verliezen en in volle zweefvlucht knalde hij nog vol tegen een UCI-commissaris aan.

Men vreesde het ergste. Na een kunstmatige coma van twee dagen en een zware operatie kwam hij er als bij wonder bovenop. Na een lange revalidatie maakte hij in de Ronde van Turkije enkele weken geleden zijn comeback.

