“Jakobsen verlaat Soudal-Quick.Step en rijdt de komende jaren voor Team DSM”

Van der Poel is klaar voor openings­week­end van Tour: “Ik kan niet veel beter dan dit”

Mathieu van der Poel heeft de Ronde van België gewonnen, met overwicht. Hij was zonder twijfel de sterkste in koers. Zo sterk dat de concurrentie in de koninginnenrit een tactisch plan maakte zonder rekening te houden met de Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck. Van der Poel is klaar voor een hoofdrol in de Tour.