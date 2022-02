Jakobsen rondt voorbeeldig ploegwerk Quick.Step-Alpha Vinyl af in openingsrit Ronde van de Algarve

Primeur voor Remco Evenepoel vandaag in Portimão. De 22-jarige renner van Quick.Step-Alpha Vinyl stond voor het eerst als titelverdediger aan de start van een rittenkoers, want in 2020 was hij al eens de beste in de Ronde van de Algarve. Deze week gaat Evenepoel in Portugal op zoek naar zijn tweede eindzege, maar de openingsrit was meer spek naar de bek van ploegmaat Fabio Jakobsen. Bij de tegenstand was het uitkijken naar het seizoensdebuut van Tim Merlier.