Jakobsen pakt dagzege, Schmid is eindwinnaar na gevecht in Gouden Kilometer - Wellens: “Akkefietje met Lampaert kost me eindzege”

Razend spannend. Zo kondigde de ontknoping zich aan in deze Ronde van België. De slotetappe bracht de renners over een relatief vlak parcours van Gingelom naar Beringen. De voorsprong van Schmid op Wellens bedroeg vijf honderdsten van een seconde. Als onze landgenoot nog kans wilde maken op de eindzege, moest hij bonisecondes verdienen in de Gouden Kilometer die vlak voor de finish lag.

De eerste sprint was een hapje voor Wellens - Schmid was nergens te bespeuren. De ploegmaats van de Zwitser brachten Schmid goed terug en sprint twee en drie waren in het voordeel van de renner van Quick.Step-Alpha Vinyl. Er kwam wel wat ellebogenwerk - een akkefietje tussen Lampaert en Wellens - aan te pas, maar onvoldoende om iemand te bestraffen.

Tim Wellens: “Strijdend ten onder gegaan”

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld. We hebben er als team alles aan gedaan en zijn strijdend ten onder gegaan. Het was een ideaal scenario en ook de eerste sprint liep uitstekend. Maar tussen de eerste en tweede sprint is het misgelopen. Er was een kleine aanvaring met Lampaert die me de eindzege kost. Ik heb de beelden nog niet bekeken en het is niet aan mij om daarover iets te beslissen. Al is één ding zeker: het gaat me de eindzege niet meer opleveren.”