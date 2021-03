Jakobsen over herstel na zware operatie in februari: “Laatste drie weken waren pijnlijk, maar er is licht aan het eind van de tunnel”

WielrennenEen nieuw stap in de lange weg terug van Fabio Jakobsen naar het bestaan van een profrenner. De 24-jarige Nederlander deelde in een update op Instagram mee dat hij na een zware operatie vorige maand weer aan fietsen kan beginnen denken.

Fabio Jakobsen kwam zo’n vijf maanden geleden vreselijk ten val in de Ronde van Polen. De Nederlander belandde in volle sprint na een aanraking met Dylan Groenewegen tegen een dranghek en liep vooral verwondingen op in het aangezicht. Pas in december kwam hij weer aan wat fietsen toe, in januari maalde hij voorzichtig kilometers met zijn collega’s van Deceuninck-Quick.Step op trainingskamp in Spanje.

Een datum kleven op een mogelijke terugkeer in het peloton was toen niet mogelijk, vertelde Jakobsen. “In februari heb ik mijn volgende operatie. Als die goed verloopt, kan ik mogelijk een maand of twee erna weer koersen. Als er complicaties optreden, moet ik mijn comeback misschien uitstellen. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer een rugnummer kan opspelden, maar dat is wat iedere renner die terugkeert uit een blessure wil.”

De operatie waarvan sprake heeft intussen plaatsgevonden. De chirurgen plaatsten daarbij implantaten in de onder- en bovenkaak van de renner en pakten ook littekenweefsel aan. “Het is bijna weer tijd om opnieuw te beginnen”, schrijft Jakobsen nu op Instagram. “Het herstel verloopt goed. De laatste drie weken waren pijnlijk en ik had moeite met eten en drinken.

“De implantaten en schroeven zitten nu in mijn kaakbeen, het verwijderen van littekens en het de plastische reconstructies zijn ook afgerond. Nu zal het nog vier tot vijf maanden duren om alle te laten genezen en sterker te laten worden vooraleer ik mijn ‘nieuwe’ tanden krijg. Maandag gaan de hechtingen eruit en hoop ik opnieuw te kunnen trainen. Ik wil iedereen bedanken die me tot nu toe geholpen heeft. Er is licht aan het einde van de tunnel en ik ga er voor!”

