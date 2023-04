Italiaan die Nederlands spreekt, zachtaardige Noor van bijna twee meter en de wereldkampioen gravel: dit zijn de luitenanten van de ‘Grote Drie’

Komende zondag kruisen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar opnieuw de degens in de Ronde van Vlaanderen . Hun teams Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck en UAE zullen er ongetwijfeld weer alles aan doen om de koers (snel) in een definitieve plooi te leggen. Maar wie zijn de luitenanten achter de ‘Grote Drie’?

KIJK. Zo zal de Ronde van Vlaanderen (mogelijk) verlopen

Misschien wel de strafste van alle ‘helpers’. Maakt dit seizoen een opmerkelijke evolutie door en zette een nieuwe stap in zijn carrière. “Dit is wellicht mijn beste voorjaar ooit", zegt hij er zelf over. Geëvolueerd van knecht naar meesterknecht. Erg polyvalente coureur met een grote motor. Komt op de Vlaamse wegen helemaal tot zijn recht. Steun en toeverlaat van kopman en vriend Van Aert. “Tijdens de koers spreken we nooit in volzinnen. Onze communicatie gaat een beetje vanzelf.”

Volledig scherm © Photo News

Zeer intelligente renner die steeds koerst met een duidelijke visie. Voelt zich helemaal in zijn sas bij Jumbo en verlengde onlangs zijn contract. Trekt zich op aan de unieke prestaties van zijn kopman. “Ik koers beter mét hem dan tégen hem.” Een zoveelste meesterknecht die tot diep in de finale bij Van Aert kan blijven. “Tiesj heeft al laten zien dat hij goed genoeg is om mee te zijn op de cruciale momenten”, aldus Van Hooydonck over zijn ploegmaat.

Volledig scherm © Photo News

Toonde woensdag in Dwars door Vlaanderen dat hij het ook kan zonder kopman Van Aert, goed voor zijn tweede grote klassieke zege op rij. Heeft zeker de ambitie om ooit zelf een Monument te winnen, maar nu vooral modelploegmaat en luxehelper. Een rol die hem op het lijf geschreven is. “Ik rijd heel graag in dienst”, aldus Laporte. “Als er een versnelling komt op de tweede keer Kwaremont, zal Christophe niet ver achter zijn", klinkt het bij Van Hooydonck.

Volledig scherm © Photo News

Man van de eerste uren en een echt werkpaard. Het equivalent van Tim Declercq bij Soudal-Quick.Step. “Tegenstanders de nek afdraaien”, in de woorden van ploegleider Van Dongen. ‘Edo’ is voormalig Europees kampioen tijdrijden en spreekt een aardig woordje Nederlands.

Volledig scherm © Photo News

Eveneens een man die de vroege vlucht in het vizier moet houden. Als junior een getalenteerd baanwielrenner, maar nu een gewaardeerde knecht op de weg. Moest vorig jaar een kruis maken over de meeste klassiekers na een val in de E3. Reken maar dat Van der Sande, ‘Torre‘ voor de vrienden, zich zondag extra zal willen tonen.

Volledig scherm © Photo News

Eveneens een hardrijder, maar net iets explosiever dan de rest. Woont en traint samen met tweelingbroer (én ploegmakker) Mick in en rond het Limburgse Riemst. Kwam pas dit seizoen in de voorjaarsploeg van Jumbo, maar heeft z’n plek meer dan verdiend.

Volledig scherm © Photo News

Ruilde het zwart van Team DSM in voor het blauw van Alpecin-Deceuninck. Was toe aan een nieuwe omgeving nadat hij even van de radar verdween. Belangrijke pion die Van der Poel vooraan in de koers moet brengen. Rijdt graag attractief zonder al te veel na te denken, een beetje zoals zijn kopman. “Ik houd van de koersstijl van Mathieu van der Poel”, aldus de Deen.

Volledig scherm © Photo News

De jongste van het gezelschap rond Van der Poel. De 22-jarige Duitser genoot zijn opleiding overigens bij het opleidingsteam van Jumbo-Visma, de ploeg van Wout van Aert, dus. Zijn meest opmerkelijkste prestatie? In 2019 pakte hij op het EK voor junioren een zilveren medaille.

Volledig scherm Maurice Ballerstedt. © BELGA

Zijn beste resultaat kent u nog wel: tweede op de piste van Roubaix in 2018 na Peter Sagan. Trotse eigenaar van de Zwitserse kampioenstrui, een van de mooiste in het peloton. Gevaarlijk renner die je steeds in de gaten moet houden. Traint het liefst op het parcours van de ‘Dillier Classic’, een koers in zijn thuisgebied die naar hem vernoemd is.

Volledig scherm © Photo News

Ervaren rot binnen de ploeg. Reed al alle klassiekers én alle grote rondes. Deed dat verre van slecht. Was onder meer zesde in de Strade Bianche en achtste in de Amstel. Koerst graag in Italië en eet nog liever de Tiroolse Knödel van zijn mama.

Volledig scherm Michael Gogl op de kasseien in Noord-Frankrijk. © Instagram Michael Gogl

Nog een ervaren pion. Meurisse kwam in 2021 naar de ploeg. Eindigde vier jaar geleden als derde op La Planche des Belles Filles - toen was hij actief bij Wanty-Groupe Gobert. Een mannetje die ze kunnen vooruitsturen.

Volledig scherm Xandro Meurisse

De wereldkampioen in het gravel. En iemand die komende zondag lange tijd geen centimeter van de zijde van Van der Poel zal wijken. “Wout, Mathieu en Tadej liggen heel dicht bij elkaar”, zei hij enkele dagen geleden over de strijd. “Maar eerlijk gezegd denk ik dat Mathieu het mentale voordeel heeft. Ik denk dat als ze in de E3 op de Oude Kwaremont vol door hadden gereden, Van Aert eraf lag. Maar er kan in die tijd nog veel veranderen.”

Volledig scherm Gianni Vermeersch. © Photo News

“Heeft deze Belgische topper nog een introductie nodig? Je kent hem vast beter dan mij”, lacht ploegleider Fabio Baldato aan de telefoon. Wellens had na bijna twaalf jaar Lotto nood aan een frisse wind. De man die Pogacar zal lanceren en nadien moet afstoppen. Kan, indien nodig, anticiperen om de koers open te breken.

Volledig scherm © Photo News

Renner met de meeste ervaring binnen de ploeg. Vertrouwenspersoon en rechterhand van Pogacar. Weet perfect waar en wanneer hij vooraan moet zitten. Zijn belangrijkste taak komende zondag: zorgen dat zijn kopman rustig blijft en energie spaart voor de finale.

Volledig scherm © Photo News

Niet de bekendste in de selectie, maar Baldato is lovend over hem. “Een slimme en sterke jongen die elk jaar nog beter en beter wordt en de beklimmingen en kasseistroken als zijn broekzak kent.” De ideale luitenant dus om Pogacar af te zetten op de cruciale punten in de wedstrijd.

Volledig scherm © Photo News

Een werkmier die tegelijk het potentieel heeft om andere ploegen uit hun kot te lokken. Geef hem een paar meter en het is harken om in het wiel te blijven. Reed een goeie Gent-Wevelgem en zou in de Ronde wel eens lang bij Pogacar kunnen blijven.

Volledig scherm © Photo News

Volgens ploegleider Fabio Baldato een geweldige jongen om mee samen te werken. Heeft een zacht karakter en deinst er niet voor terug om zich af te beulen in dienst van Pogacar en co. Geeft altijd alles, klaagt nooit en weet perfect wat zijn rol is binnen de ploeg. Met zijn 195 cm bij de grootste jongens in de World Tour.

Volledig scherm © Photo News

Kwam over van Alpecin-Deceuninck en heeft een gelijkaardig profiel als Stake Laengen: spaart nooit energie voor zichzelf en werkt altijd hard. Positioneel niet de sterkste in het peloton, maar eens hij vooraan rijdt, is het alle hens aan dek. De allereerste Nederlander bij UAE.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Affini met Van Aert, Kragh Andersen met Van der Poel en Wellens met Pogacar. © Photo News / BELGA /