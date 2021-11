Isabelle Nijs, mama-met-een-missie van rijzende wielerster Thibau Nys: “Ik waak over zijn mentale welzijn”

‘Soms kan ik amper geloven dat de man die ik zie wanneer ik naar jou kijk, ooit mijn kleine jongen was’, postte je op 12 november, op Thibau’s negentiende verjaardag.

“Daar moet je dan zelf veertig voor geworden zijn, om je af te vragen: ‘waar is die tijd toch naartoe?’ Hij is voorbij gevlógen, zonder dat ik het goed besefte. Uiteraard vind ik Thibau een fijne, knappe kerel. Echt al een man, soms — allez, soms ook niet. (lacht) Maar zo zullen álle mama’s wel naar hun zoon of dochter kijken, zeker? We hebben een prima band samen. Elke ouder voedt zijn/haar kind op zoals hij/zij dat het best vindt. Er is geen goed of slecht. Zelf ben ik blij met het traject dat hij tot dusver heeft doorlopen. Mocht het fout zijn gegaan in zijn jeugd en er bepaalde ‘issues’ zijn geweest, kon ik me afvragen wat ik verkeerd heb gedaan. Maar dat is niet het geval. Ik zal niet zeggen dat mijn taak er nu opzit, maar soms voelt het wel zo’n beetje. Het schenkt me een soort van rust. En het leidt een nieuwe fase in mijn leven in. Waarin het toch weer wat heroriënteren is.”