Is Parijs-Roubaix in gevaar door lockdown van vier weken?

Parijs-RoubaixEr rijzen opnieuw vraagtekens rond Parijs-Roubaix (11 april). De regio Hauts-de-France, waar aankomstplaats Roubaix in gelegen is, gaat voor vier weken in een beperkte lockdown. De maatregel die vrijdag middernacht ingaat is volgens premier Jean Castex nodig omdat het coronavirus de laatste tijd weer in opmars is in Parijs en de regio’s errond.