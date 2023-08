Is Landa ideale versterking voor klimploeg Evenepoel? “Lefevere moet hem omringen met mensen met psychologisch doorzicht”

De race om het snelste pak: Belgische federatie wil fors investeren om medailles in Parijs te verzekeren

Wout van Aert en Remco Evenepoel rijden vandaag hun belangrijkste tijdrit van dit jaar. Ze starten in het tijdritpak van de Belgische federatie, van Bioracer. Een snel pak, maar Castelli (Evenepoel) en AGU (Van Aert) menen een sneller pak te hebben. In functie van de tijdrit op de Spelen in Parijs wil de federatie meewerken aan een vergelijkende studie om hen met het best mogelijke pak te laten koersen.