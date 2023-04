Is hij nu de snelste aller tijden op de Oude Kwaremont? En kan het nóg rapper? Een duik in de Strava-file van Ronde-winnaar Pogacar

Op de uitloper van de Koppenberg optrekken tot 43 km/u, op de kasseien van de Oude Kwaremont anderhalve kilometer lang aan gemiddeld net geen 30 km/u tekeer gaan. De Strava-file van Tadej Pogacar na zijn raid in de Ronde van Vlaanderen staat online. Een duik in de indrukwekkende gegevens.

KIJK. Pogacar reageert na winst in de Ronde: “Een van mijn beste dagen op de fiets”

‘s Avonds laat gooide Tadej Pogacar na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen nog zijn Strava-file online. Daarbij geen inzage in zijn wattages of hartslaggegevens tijdens de koers, wel in een reeks toptijden op de hellingen waar de Sloveen het verschil maakte. Vorig jaar had iedereen er het raden naar hoe snel hij de Oude Kwaremont op had gereden - inclusief Pogacar zelf, want hij was z’n fietscomputer al vroeg in de koers kwijtgespeeld. Dit jaar kennen we zijn tijden wél op de verschillende segmenten van de Oude Kwaremont en de Paterberg.

Vooral de tweede beklimming van de Oude Kwaremont springt in het oog. Daar gooide Pogacar zijn eerste bom in een poging om dichter te komen op het groepje schaduwfavorieten dat op de Molenberg was weggeslopen. Ploegmaat Mikkel Bjerg zette de tweevoudige Tourwinnaar met 48,9 km/u af aan de voet, waarna de Sloveen snoeihard overnam. Het resulteerde in de beste tijd ooit op het segment tot aan het Kwaremontplein (1,1 km aan gemiddeld 5,5 procent). Pogacar reed in 2 minuten en 2 seconden iedereen uit het wiel. Hij deed zo in het dagklassement 12 tellen sneller dan Van Aert en Sheffield. Over Van der Poel zijn er bij gebrek aan Strava-file geen gegevens bekend.

Het volledige kasseigedeelte van de Oude Kwaremont (1,48 km aan gemiddeld 4 procent) werkte Pogacar af in 3 minuten rond. Daarmee pakte hij er net niet de besttijd, want die blijft op Strava op naam van Kasper Asgreen staan. De Deen deed vorig jaar één seconde beter... in een poging Pogacar te volgen in de Ronde van Vlaanderen. Door de droge omstandigheden en het minder zware koersbegin van toen zal de Sloveen in 2022 dus wellicht nog een tikkeltje sneller naar boven gereden zijn op de stenen, al blijft dat moeilijk te achterhalen.

Volledig scherm © Photo News

Opvallend: tussen de tweede en de derde beurt van Pogacar op de Oude Kwaremont zat weinig verschil. Het gedeelte tot aan het Kwaremontplein legde hij bij de derde passage af in 2 minuten en 16 seconden tegenover de 2 minuten 2 seconden bij de tweede doortocht. Het volledige kasseigedeelte werkte hij de derde keer af in 3 minuten en 7 seconden tegenover de 3 minuten bij de tweede passage. In beide gevallen was Pogacar goed voor een gemiddelde snelheid van net geen 30 km/u op de kasseien. Telkens was het ook meer dan genoeg om van alles en iedereen weg te rijden.

Op de Paterberg zat overigens ook weinig verschil tussen de twee passages van Pogacar. De Sloveen spreidde zijn krachten dus nagenoeg perfect. Bij zijn eerste doortocht klokte hij op de top van de Pater af in 1 minuut en 12 seconden. Bij de tweede en laatste keer ging hij naar boven in 1 minuut en 14 seconden. Daarmee was hij op de 360m lange helling (gemiddeld 11 procent) goed voor een snelheid van net geen 18 kilometer per uur. Het resulteerde wel niet in een besttijd op Strava, logisch gezien de zware wedstrijdomstandigheden. Met frisse benen halen de betere profs om en bij de 50 seconden op de Paterberg.

Verder nog het vermelden waard: Pogacar reed tussendoor een 10de tijd ooit op de Koppenberg en zijn uitloper. Op de steilste gedeeltes van 22 procent zakte de snelheid bij de drie even terug naar 9,8 kilometer per uur, meteen erna ging het op de uitloper alweer naar 43 km/u per uur. Nog iemand die eraan twijfelt of het hard ging in de finale?

Volledig scherm De Strava-file van Tadej Pogacar. © Strava Tadej Pogacar

