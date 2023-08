Is eigenzinnige Landa ideale versterking voor klimploeg Evenepoel? “Lefevere moet hem omringen met mensen met psychologisch doorzicht”

Remco Evenepoel en de nieuwe maat der dingen: “Eigenlijk wil ik álles winnen, ja”

Zo. Het tijdrijden op het WK wielrennen bij de elites heeft hij nu ook gewonnen. Bovenop alles wat hij is geweest en in de toekomst ongetwijfeld nog zal zijn. Want reken maar: ‘we ain’t seen nothing yet’. Het succes en de glorie blijven maar duren in zijn nog jonge leven. Remco Evenepoel, ‘Ketje’ uit Schepdaal van 23, is de nieuwe maat der dingen. Op en naast de fiets.