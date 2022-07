INTERVIEW. Yves Lampaert ziet kansje om geel te heroveren, maar is niet naïef: “Mij maak je niet wijs dat Wout zich vandaag moet opofferen voor Roglic of Vingegaard”

Tour de France ANALYSE NA AANKOMST (2). Michel Wuyts over Wout van Aert: “De verlossing van de overwin­ning is er nog niet en dat kan mentaal gaan spelen”

“Wout van Aert zet aan op 170 meter van de streep, zoals dat hoort”, vindt onze analist Michel Wuyts. “Alleen heeft hij weer de pech dat er nog één opkomende man is en dat is Dylan Groenewegen.” Toch is Wuyts van mening dat Van Aert vandaag een gouden zaak heeft gedaan. “Hij breidt verder uit voor geel en groen. Het is voortborduren met een dubbel gevoel, maar dat is de Ronde van Frankrijk.” Ook over de overwinning van Groenewegen had onze analist nog een woordje klaar. “Deze zege is voor Groenewegen misschien wel belangrijker dan die voor Fabio Jakobsen gisteren.”

