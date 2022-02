INTERVIEW. Wout van Aert is klaar voor het voorjaar: “Deze keer geen gevecht tegen de tijd moeten leveren”

WielrennenDe Parador de Las Cañadas del Teide is voor Wout van Aert een vertrouwde plek om het nieuwe wielerseizoen voor te bereiden. Wanneer hij maandag terug naar huis vliegt, zal hij er precies 21 dagen hebben getraind met de ploegmaats die voor hem straks in de klassiekers door het vuur zullen gaan. Van Aert weet wel zeker dát ze door het vuur zullen gaan. Want naast hard trainen is ook aan de goede sfeer hard gewerkt. “Samen luisteren naar de Bloodhound Gang, dat helpt in de laatste klim naar het hotel.”