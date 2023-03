INTERVIEW. Tom Pidcock over zijn kansen in Milaan-Sanremo: “De Poggio liegt niet, Pogacar is de enige die daar kan wegrijden”

Het ene Stra­va-re­cord na het andere: Remco Evenepoel maakt op hoogtesta­ge indruk met inspannin­gen over twintig minuten en één uur

Tadej Pogacar maakte indruk in Parijs-Nice, Primoz Roglic in Tirreno-Adriatico. En Remco Evenepoel? Die zit ondertussen niet stil op de Teide in Tenerife. Op hoogtestage zette hij in aanloop naar de Ronde van Catalonië even de puntjes op de ‘i’ met enkele nieuwe Strava-records.