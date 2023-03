INTERVIEW. Tim Wellens over Pogacar, zijn nieuwe leven bij UAE en de Strade Bianche: “De ambitie? Meedoen voor winst”

Wielrennen Evenepoel zit vóór op Gi­ro-sche­ma na winst in UAE Tour: “Ik zit nog ver van mijn topvorm, dus was dit een fenomenale week”

De kop is er af. Remco Evenepoel (23) heeft zijn eerste zege als wereldkampioen beet: eindwinst in UAE Tour. In de slotrit eindigde hij tweede na Adam Yates, maar klom hij sneller dan Pogacar vorig jaar deed. Evenepoel zit vóór op zijn Giro-schema. “Donderdag vertrek ik op hoogtestage naar Tenerife. Daar zal ik nog een fikse stap voorwaarts zetten.”