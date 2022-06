INTERVIEW. Thibau Nys, vanaf 2023 prof bij Trek-Segafredo, vierde eerste zeges met sushiboot: “Maar ik wil ook crosser blijven en eindelijk de winter rijden waar ik al twee jaar op wacht”

Wielrennen KOERS KORT. Arnaud De Lie wint GP Marcel Kint na groeps­sprint

Arnaud De Lie heeft zondag de GP Marcel Kint (cat. 1.1), met start in Kortrijk en aankomst na 199 kilometer in Zwevegem, gewonnen. De 20-jarige Lotto Soudal-renner haalde het na een groepssprint van respectievelijk de Italiaan Luca Mozzato en Gerben Thijssen. De Brit Christopher Lawless werd vierde voor Piet Allegaert. Het werd meteen de vierde zege voor Arnaud De Lie. Eerder op het jaar was hij de beste in de Trofeo Playa de Palma, de GP Jean-Pierre Monseré en de Volta Limburg Classic.

29 mei