INTERVIEW. Sven Nys over de titelstrijd, de zaak-Aerts en de ‘Grote Twee’: “Wout en Mathieu zijn de finesse van het échte veldrijden wat kwijt”

Wielrennen Mathieu van der Poel start wegseizoen in Strade Bianche en spreekt over rugproble­men: “Klap in Tokio heeft meer teweegge­bracht dan toen bleek”

Mathieu van der Poel (27) verblijft met Alpecin-Deceuninck op stage in het Spaanse Denia. Daar onthulde hij zijn (voorlopige) wegprogramma van 2023. En sprak hij bij ‘VTM Nieuws’ over die vervelende rug. “Sinds die val in Tokio was hetzelfde gevoel terugvinden moeilijk.”

11 januari