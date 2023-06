INTERVIEW. Remco Evenepoel maakt comeback in Zwitserland: “Naar de Tour zonder ambitie, dat kan niet voor een renner als ik”

Remco Evenepoel (23) is alweer ‘alive and kicking well’. Hij kreeg covid en moest daardoor vier weken geleden opgeven in de Giro. Hij kreeg bakken kritiek, onder meer in de organiserende krant ‘La Gazzetta dello Sport’. Evenepoel incasseerde, haalde zijn schouders op, genas en voelt zich nu klaar om de Ronde van Zwitserland te rijden. Winnen zelfs. Voor wie hem graag in de Tour had gezien zegt hij: “In de Tour is het voor mij alles of niets. De Tour is voor later.”

Dit wordt jouw eerste wedstrijd sinds jouw opgave in de Giro d’Italia op 14 mei. We zijn vier weken verder. Wat is er in die tijd gebeurd en waarom koos je voor de Ronde van Zwitserland?

“In de dagen na mijn opgave in de Giro werd ik steeds zieker. Tot de donderdag erna, toen keerde het. Ik had geen idee waar en wanneer ik opnieuw zou kunnen kunnen koersen. Op dinsdag kreeg ik, na medisch onderzoek, het licht op groen om weer te trainen. Na twee weken was alles terug bij normaal.”

“Ik ben naar de Ardennen getrokken, ik heb er tien dagen goed en hard getraind. Ik moest kiezen tussen Zwitserland en de Ronde van België. In het eerste trainingsblok heb ik beslist om naar Zwitserland te gaan. De waarden die ik liet optekenen waren goed genoeg om op WorldTour-niveau te koersen. Vorige week deed ik een paar lange trainingen van zes, zeven uur. Met ook wat intervalwerk. Het was duidelijk dat de vorm terug was.”

“Zwitserland is beter voor mijn ontwikkeling. En voor de renner die ik ben, met ambities om klassementen en grote rondes te rijden. Ik kwam vanzelf bij Zwitserland uit, met twee tijdritten, klimwerk in het hooggebergte en lange etappes. Vorig jaar heb ik er mijn voordeel mee gedaan in de opbouw naar het Belgisch kampioenschap. Ook daarom deze copy paste.”

Patrick Lefevere had jou liever in de Ronde van België gezien. In zijn column vergeleek Lefevere zichzelf met de koning van België. Hij is de baas, maar hij heeft niks te zeggen, bedoelde hij.

“Ik heb Patrick gewoon uitgelegd dat het parcours van Zwitserland een parcours is voor de renner die ik ben. Ik draag een speciale trui (regenboogtrui, red), ik wil die trui zoveel mogelijk tonen in WorldTour-koersen. Als ik in Zwitserland een rit kan winnen of zelfs eindwinnaar worden, is dat een belangrijke zege voor mij. De Ronde van België heb ik nu twee keer gewonnen, de Ronde van Zwitserland wil ik ook minstens één keer winnen.”

Volledig scherm Remco Evenepoel tijdens een training op Belgische grond, voor de Ronde van Zwitserland. © Instagram

Hoe voelde het, na jouw opgave, om de rest van de Giro thuis voor tv te moeten volgen?

“Het is nooit leuk om op te geven. Maar ik houd wel een goed gevoel over aan mijn eerste Giroweek, de roze trui en twee ritzeges.”

“Ik heb alleen de slotrit in Rome niet gezien. Ik had een andere, dringende afspraak. Ik ging ijsjes eten met mijn vrouw Oumi en haar kleine broertjes en zusjes.”

“Voor Oumi is het ook allemaal hectisch geweest, hoe ze in volle voorbereiding op de examens toch naar de Giro kwam. Ze heeft het gedaan en de examens lijken ook goed te lukken, ze haalt goede punten. Ze is sterk, ze houdt me rustig. Vorige week, terwijl ik in de Ardennen was met mijn soigneur, studeerde Oumi thuis. Ze begreep het, dat ik die trainingen nodig had. Ik vind het erg belangrijk om de steun van mijn familie te voelen.”

De kritiek in de ‘La Gazzetta dello Sport’ was erg hard. In een editoriaal werd je verweten dat je als een dief in de nacht bent verdwenen, zonder zelfs maar te proberen om jouw roze leiderstrui nog verder te verdedigen. Hoe kwam dat aan?

“Ik had niets te verbergen, ik was erg ziek. De eerste sneltest tekende al meteen positief. De kritiek was een zware pil om te slikken. Gelukkig heb ik een hard hoofd en kan ik dat snel achter mij laten.”

Tadej Pogacar inviteerde jou meteen om de Tour te komen rijden.

“Dat zal dit jaar niet gebeuren, hé. Je moet begrijpen dat ik mij zes maanden op de Giro heb voorbereid. Daar heb ik drie maanden voor op de top van een kale berg gezeten. Ik was in topvorm. Dan ben ik ziek geworden, heb ik tien dagen niet getraind. Dan krijg je de vorm voor een race als de Tour niet zo maar te pakken.”

“Als ik de Tour rijd, is het alles of niets. Dat was dit jaar niet mogelijk. Niet starten is een logische beslissing. Later, dan ga ik zeker.”

Volledig scherm © AP

En als je nu eens zonder ambitie was gestart in de Tour, gewoon proberen een rit te winnen…

“Dan was België wellicht te klein geweest, wanneer ik er in de eerste bergrit word afgereden. Alsof er een bom zou ontploffen, denk ik. Het is makkelijk zeggen, maar voor de renner die ik ben is het onmogelijk om zonder verwachtingen naar de Tour te trekken. En hoe zou dat dan aankomen bij de renners die nu al maanden bezig zijn met hun Tour-voorbereiding? Dat zou niet heel eerlijk zijn, wanneer ik zomaar door hun voorbereiding kom fietsen. We hebben erover gesproken, maar we waren er snel uit dat de Tour geen optie was.”

Met welke ambitie ben je naar de Ronde van Zwitserland gekomen?

“Ik kom redelijk fris aan de start. Niet met de piekvorm die ik had voor de start van de Giro, maar toch. Ik moet afwachten. Zondag is een belangrijke, korte tijdrit. Deze ronde is vooral in het midden erg zwaar. Het grote doel is ritwinst en een goed klassement. Dat wordt een beetje van een lottrekking. Ik neem het ook op tegen renners die in volle voorbereiding op deTour zijn en die van hoogtestage komen.”

Wat verwacht je van de eerste, korte tijdrit van 12 kilometer zondag?

“De beste renner voor dit soort werk is ‘Lampie’ (Yves Lampaert, red). Maar die is niet hier. Bissegger kan dit ook goed. Hij is een Zwitser, hij zal gemotiveerd zijn. Er is Küng, Wout van Aert en ikzelf. Voor mij gaat het meer om tijdwinst tegenover de andere klassementsrenners. Winnen zou ook mooi zijn natuurlijk. Dit explosieve werk van veertien, vijftien minuten belooft al hevige strijd van bij het begin.”

Volledig scherm © Photo News