INTERVIEW. Patrick Lefevere, manager van de geplaagde ‘blauwen’: “Jumbo-Visma is aan zet, maar onze tijd komt nog”

WIELRENNENZijn ploeg won al twaalf koersen, maar Soudal-Quick.Step was na het Vlaams openingsweekend de verliezer. Patrick Lefevere wil dat snel rechtzetten. Samen met ons vloog hij naar Italië voor de Strade Bianche . “ Tim Merlier is een toptransfer.”

Patrick Lefevere gaf al interviews in sterrenrestaurants, maar vrijdagmiddag bleef de lunch beperkt tot een Coca-Cola Zero op een tafeltje van de Burger King in de luchthaven van Charleroi. Honger had hij niet. “Ik kom net van de diabeteskliniek voor een nieuwe chip tegen mijn suikerziekte. Ik kreeg gelukkig voorrang, anders was ik te laat voor deze super deluxe Ryanair-vlucht naar Bologna.”

En ik maar denken dat Patrick Lefevere enkel met privéjets vloog.

“Ik vlieg enkel met een privéjet als de sponsor dat regelt.”

Wat haat je het meest: vliegen of verliezen?

“Ik haat vliegen en zeker het gedoe wat erbij komt: naar de luchthaven rijden, inchecken, wachten... Tijdverlies. Zeker als je dat 275 dagen per jaar doet, maar vliegen hoort helaas bij de koers. Verliezen jammer genoeg ook.”

Wat zei de nieuwe hoofdsponsor Soudal na het openingsweekend?

“Grote baas Vic Swerts komt zelden op de koers, CEO Dirk Coorevits kijkt veel koers, maar vooral op tv. Ik heb enkel sponsoring-manager Marko Heijl gezien. Hij was niet malcontent.”

Hoezo?

“Hij zei: ‘We hebben niet gewonnen, maar omdat de prestaties tegenvielen, werden we vaak vernoemd in de media.’”

Quote Ik wil de Alaphilip­pe van 2019 zien, die twaalf koersen won waaronder Strade Bianche en Mil­aan-Sanremo. Vorig jaar won hij twee koersen, het jaar voordien vier. Te weinig. Patrick Lefevere

Daar hebben ze met Soudal ervaring mee.

(grinnikt) “Dat heb jij gezegd, ik niet.”

Jij kon de teleurstelling wel niet verstoppen.

“Ik was vooral ontgoocheld omdat we waren weggereden. Ik was zaterdagmiddag met Wouter Vandenhaute, zijn vrouw Catherine Van Eylen en Luc Maes van Latexco gaan eten in Melle. We hebben de renners daar twee keer zien passeren en ik wist genoeg. Ballerini redde met de zesde plaats nog de meubelen, maar dat is voor ons onvoldoende. Nu ja, Asgreen kon niet starten door ziekte, Sénéchal was goed maar niet super en Lampaert had sinusitis gehad.”

Volledig scherm Yves Lampaert. © Photo News

Yves Lampaert werd verwacht. Zeker nadat hij voor drie jaar had bijgetekend en lucratief, aangezien Team B&B Hotels zijn prijs had opgedreven.

“Waar is Team B&B Hotels nu? Ik heb mij bij Yves laten leiden door de euforie na zijn ritzege in de Tour. Normaal lopen West-Vlaamse coureurs, die einde contract zijn, al nerveus in maart, maar Yves had toen geen poot om op te staan nadat hij ziek was in het voorjaar en gevallen in Roubaix. Hij had nul argumenten om langs de kassa te passeren, dus hebben ze slim gewacht tot in juli. Zijn manager Dries Smets kan hem ook goed verkopen. Yves is the king in West-Vlaanderen, in Vlaanderen krijgt hij ook nog sympathie, maar buiten onze landsgrenzen kennen ze hem niet...”

Van wie ben je in dit begin van het seizoen wel content?

“Tim Merlier!”

Al op babybezoek geweest bij Jules Merlier?

“Trouwfeesten en babybezoeken van renners doe ik niet meer, maar chapeau hoe Tim dat doet. Ik had mijn twijfels. Cameron is een beetje een verwend nestje, dus ik dacht dat ze het niet leuk zou vinden dat Tim meer dan twee weken in het Midden-Oosten moest koersen... Ik heb er niks van gemerkt. Volgens Fitte (ploegleider Wilfried Peeters, red.) kon Tim in Oman geen rit winnen door het lastige parcours, maar op dag één was het al prijs en nadien nog twee keer in UAE Tour. Ook in de ploegentijdrit was hij één van de beteren. Een toptransfer.”

KIJK. Zo overvleugelde Tim Merlier zijn collega-spurters in de UAE Tour

Hij heeft nochtans de naam niet de makkelijkste te zijn. Hij durft al eens zagen op het materiaal.

“Het is mij ook ter ore gekomen. Dat is een beetje de school van Jean-Jacques Vandenbroucke. Frank kwam vroeger ook altijd met zo’n dingen af. Ik denk dat opa Jean-Jacques zich nu ook weer moeit, maar ik trek er mij niks van aan. Tim moet niet afkomen met een zadel dat niet van onze sponsor is. We hebben zes verschillende zadelmodellen. Als hij daar zijn gading niet in vindt, is er iets fout met hem en niet met onze zadels. Trouwens, tegenwoordig maken ze die zadels op maat via 3D.”

Merlier vliegt, die andere sprinter Fabio Jakobsen nog niet.

“Fabio heeft fouten gemaakt in de Algarve. Hij had al drie ritten meer kunnen winnen, maar het jaar is nog jong. Zijn hoofddoel is de Tour. Hij moet niet nerveus worden. We zullen nu zien in Tirreno-Adriatico. Mørkøv is ziek, dus sturen we Bert Van Lerberghe mee als lead-out. Fabio heeft graag Bert als lead-out.”

Merlier ook en Jakobsen is einde contract. Is het zeker dat Jakobsen de Tour rijdt?

“We zijn maart. De beste zal de Tour rijden, we zullen zien wie dat is. Eén ding is zeker: we zullen ons niet laten leiden door wat sommige nieuwssites schrijven.”

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © BELGA

Jij hebt zelf ook een renner gekieteld in de pers: Julian Alaphilippe zou onder zijn prijs presteren.

“Dat is zijn eigen schuld. Ik ben er niet mee naar de pers gelopen. Julian was eerst. Hij zegt tegen L’Equipe dat we niet hebben gesproken, terwijl we in oktober aan tafel zaten, met zijn vriendin en manager Dries Smets erbij.”

Waarover ging dat gesprek?

“Over de vele tegenslagen, dat klopt, maar dat is al drie jaar aan de gang. Ik wil de Julian van 2019 zien, die twaalf koersen won waaronder Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Vorig jaar won hij twee koersen, het jaar voordien vier. Te weinig.”

Wat is jouw verborgen agenda als je zoiets in de pers zegt?

“Wat zou het kunnen zijn, denk jij?”

Een theorie is dat je van hem af wil voor zijn contract in 2024 afloopt.

“Als een renner weg wil bij ons, kan dat, omgekeerd niet. En iemand naar de uitgang duwen, is ook niet mijn stijl. Soms vind ik dat moeilijk en moet ik op mijn tanden bijten, maar ik zal nooit iemand zo beu maken dat hij wil vertrekken.”

Volledig scherm Julian Alaphilippe. © Photo News

Een andere theorie is dat je Alaphilippe op scherp wil zetten zodat hij in 2024 helper wordt van Evenepoel in de Tour?

“Dat heeft hij vorig jaar in de Vuelta al goed gedaan, tot hij viel. Trouwens, het is elk jaar de bedoeling dat Julian top is in de Tour.”

En in het voorjaar?

“Hij focust nu op de Vlaamse klassiekers en moet dan doortrekken tot en met Luik, maar dat laatste is nog niet zeker. We hadden maandag meeting en sommigen vinden die periode te lang. Ik meen van niet. Luik is op 23 april, de Tour start 1 juli. Dan heb je nog twee maanden. Dat moet toch te doen zijn?”

Quote Dat ik De Lie opvrij? Ik had al contact met hem toen hij zestien was. Als ik kan, zal ik Arnaud pakken, maar hij moet einde contract zijn. Hij zou zeker bij ons passen. Hij is rap en heeft geen streken. Patrick Lefevere

Wat verwacht je van Alaphilippe in Strade Bianche?

“Zaterdag won hij in Frankijk, zondag was hij ook goed, maar vergat hij door de chaos van de waaiers te eten. Op vijftien kilometer van de streep stond er een mannetje met een hamer en daar is hij tegen gelopen. In mijn tijd zegden ze: ‘Voor je de grote form krijgt, moet je eens een hongerklop tegenkomen’.”

Dus het ziet er goed uit?

“Ook Serry en Bagioli zijn in orde. Serry was al eens dichtbij, toen Benoot won, maar die reed toen weg achter een motor. Ik verwacht iets van Julian, al speelt de factor geluk in Strade Bianche altijd mee. Je mag een renner niet enkel jureren op basis van Strade Bianche.”

Volledig scherm Alaphilippe en Soudal-Quick.Step verkennen de Strade Bianche. © Wout Beel/Soudal-Quick.Step

Hoe jureer je Remco Evenepoel?

“Zeer goed. Er moeten nog een paar kilootjes af, maar dat weet hij ook. Ik merk wel dat hij een beetje stress heeft om zo snel mogelijk een rit te winnen in de regenboogtrui. Dat is nog niet gelukt, maar het komt wel.”

Kreeg hij een bonus voor zijn eindzege in de UAE Tour?

“Elke renner die een WorldTour-koers wint, krijgt een bonus.”

KIJK. Remco Evenepoel blikt terug op de slotrit en zijn eindwinst in de UAE Tour

Wanneer betaal je die bonussen uit?

“Vroeger bijna meteen, maar dat is veranderd. De Tour betaalt bijvoorbeeld zijn prijzengeld pas elf maanden later uit. In het verleden werden immers nogal wat renners betrapt op doping na de Tour. De ploegen zijn dat systeem gevolgd. Bij ons worden de bonussen van het eerste deel van dit seizoen uitbetaald op 30 juni, op 30 november volgt het tweede deel van het seizoen.”

Omdat de sponsors ook in schijven van zes maanden betalen?

“Neen, onze sponsors betalen elke maand. Bij de Franse ploegen hoor ik dat ze soms al op 1 januari hun totale sponsorgeld krijgen, maar zo slim ben ik nog niet.”

Hoeveel makelaars zijn al langs geweest om renners te slijten voor de klimploeg rond Evenepoel?

“Veel. De prijzen schieten omhoog, maar ik laat mij niet opjutten. We zijn bezig aan de aperitief en de makelaars willen al de volgende diner inplannen. Laat ons eerst zien wat het hoofdgerecht wordt. Ook na het dessert zullen nog genoeg goeie klimmers overschieten.”

Als Jumbo-Visma er al niet mee weg is. ‘Dat geel’, zoals je hen noemt. Het lijkt wel een ziekte.

“Zij noemen ons ook ‘de blauwen’. Ik heb niks tegen hen. Met Richard Plugge schiet ik goed op, al zie ik dat hij in de pers veel complimentjes geeft aan ons, daar trap ik niet meer in.”

Volledig scherm Patrick Lefevere met Richard Plugge. © Photo News

Ben je toch niet wat jaloers?

“Jaloezie is een slechte gave, net zoals paniek. Voorlopig zijn zij aan zet, onze tijd komt nog. En als ze niet komt, hebben we nog altijd een uitleg klaar: we vechten niet met dezelfde wapens qua budget. Ik ken de prijskaartjes van de coureurs. Voor de prijs van Van Baarle heb je er bij ons twee.”

Lampaert en Ballerini?

“Het zal niet veel schelen.”

Maar jij hebt ook wel Asgreen en Alaphilippe...

“Van Baarle kost meer dan Asgreen. Je kan maar betalen wat je hebt.”

Bij Lotto-Dstny zijn ze niet zo blij over de manier waarop je Arnaud De Lie opvrijt...

“Opvrijen? Ik had al contact met De Lie toen hij zestien was via Instagram. Iedereen zegt mij nu dat ik hem moet pakken, dan speel ik dat spelletje mee.”

Volledig scherm Arnaud De Lie © Photo News

Moet je hem pakken?

“Als ik kan, zal ik hem pakken, maar hij moet einde contract zijn. Misschien vinden ze een extra sponsor, of doet die man van Dstny er nog wat bij. Van Jannie Haeck zal het niet komen. Hij probeert Napoleon Games en Unibet van de kaart te vegen, maar ik zag in jullie krant een artikel met als titel: ‘Nationale Loterij verlaagt de wekelijkse stortingslimiet voor online gokken naar 200 euro.’ Dus dan is het toch een gokkantoor? Als Napoleon Games weg moet, dan Lotto ook.”

Zou de Lie bij jullie passen?

“Zeker. Hij is rap en heeft geen streken. Ik ben benieuwd naar de rest van de klassiekers. Ik ben zeker dat hij de Ronde van Vlaanderen rijdt. Dat is maar vijftig kilometer meer dan de Omloop, van die vijftig kilometer extra zal hij niet sterven.”

Zoals je ook niet sterft van een vlucht zonder business class.

“Ryanair heeft dat zelfs niet. Ik vlieg enkel in business voor vluchten van zes uur of meer, op mijn 68ste lijkt mij dat gepermitteerd.”

Volledig scherm © Photo News