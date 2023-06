INTERVIEW. Mauri Vansevenant is terug na drie maanden zonder koers: “Ik leg me erbij neer dat Evenepoel en Alaphilippe beter zijn dan ik”

In februari werd Mauri Vansevenant (24) rit- en net geen eindwinnaar in de Ronde van Oman. In maart stootte hij zijn knie op het parcours van de Strade Bianche. Daarna volgden een operatie en drie maanden zonder koers. Zondag maakt hij zijn rentree in “één van de zwaarste koersen van het jaar”. Vansevenant over zijn knieproblemen en de weg terug, de druk van het kopmanschap en het ‘einde contract zijn’.