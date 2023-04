INTERVIEW. Marion Rousse, de straffe ‘madame’ achter Alaphilippe: “De zware klappen die Julian kreeg, zouden anderen doen walgen van de koers”

Vroege vlucht houdt stand in afsluiten­de rit Tour of The Alps: Carr wint met solo, Hart steekt eindzege op zak

In de afsluitende vijfde etappe in de Tour of The Alps soleerde vroege vluchter Simon Carr (EF-Easypost) naar de winst. De ex-karter haalde het voor zijn ploegmaat Georg Steinhauser en Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). Tao Geoghegan Hart kwam nooit in gevaar en kroonde zich tot eindwinnaar.