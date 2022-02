INTERVIEW. José De Cauwer kijkt in zijn glazen bol: “Hoe Van Aert te kloppen? Op zijn schouder, voorbij de streep, om proficiat te zeggen”

Livios Hoeveel kost een kokendwa­ter­kraan? En is het wel veilig?

Wist je dat je je keukenkraan maar liefst 90 keer per dag open en dicht draait? Het is dan ook een van de belangrijkste elementen van elke keuken. Tegenwoordig zien we steeds meer kokendwaterkranen. Hoe werkt zo’n kraan? Is het wel veilig? En hoeveel kost het? Bouwsite Livios vroeg het aan Steven Van Tichelen van Quooker.

23 februari