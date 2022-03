INTERVIEW. Het Vlaams-klassiek voorjaar zonder ‘motor’ Tim Declercq: “Weldra zetten we weer voet naast Jumbo-Visma”

Wielrennen Victor Campe­naerts op halve kracht opnieuw bij de beteren in Samyn: “Ik koerste met één long”

Zesde in GP Le Samyn. Net als zijn vijfde plaats in de Omloop had Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) ook in de Waalse openingsklassieker er meer van verwacht. “In de Omloop had ik pech, nu was het van niet beter kunnen.” Mentor en ploegleider Nikolas Maes: “Victor reed een goeie koers, maar op deze gulzige manier wordt winnen moeilijk.”

20:21