INTERVIEW. Gelegenheidskopman Tiesj Benoot over Omloop, kleurcodes en Gazelle van Gent: “Mijn ploegmaats zijn mijn vrienden, die gun ik veel in de koers”

WIELRENNENGeen Wout van Aert in de Omloop, en dus is het uitkijken naar Tiesj Benoot (28). Rijdt de gelegenheidskopman van Jumbo-Visma voor eigen rekening, of kruipt hij toch weer in de rol van loyale ploegmaat? “Honger is de rode draad door de voorbije maanden: ik kan niet wachten. Het is van mijn 12 jaar geleden dat ik zo lang niét gekoerst heb.”