INTERVIEW. Eddy Planckaert (62) is vandaag de fierste pépé van Vlaanderen: “Mageno (14) zit nog maar in de kleuterklas van de koers. Maar winnen is winnen, hé”

Wie wil weten hoe de uitdrukking ‘blinken van trots’ eruitziet op tv, moet op zoek naar het fragment van ‘Villa Sporza’ van afgelopen zondag op Eén. Eddy Planckaert zat in de studio van Karl Vannieuwkerke om de gebeurtenissen in de Tour de France te bespreken, maar éérst moest hij toch vertellen dat zijn kleinzoon Mageno Timmerman, de zoon van de Planckaert-dochter Stephanie en haar man Christopher, zijn eerste koers had gewonnen. De tranen schoten ‘pépé’ in de ogen, zowaar. “Dat zijn toch gelukkige momenten?”, zegt Eddy een dag later, maar aan de tremolo in zijn stem te horen nog altijd niet bekomen van de emotie.