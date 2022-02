INTERVIEW. Daan De Wever, CEO van dstny, spreekt ambities uit: “De Lotto-ploeg een grijze muis? Dat imago gaan we snel omkeren”

WielrennenDaan De Wever (41) noemt zichzelf “een extreme voetballiefhebber”. Hij is ook “heel sterk in wiskunde” en in 2009 begon hij met zijn jongste broer Samuel (36) een bedrijf dat inmiddels goed is voor een jaaromzet van ruim 190 miljoen euro en een bruto winst van 40 miljoen. Het bedrijf heet dstny (lees: destiny). Het is de nieuwe naamsponsor van de Lotto-wielerploeg, de verpersoonlijking van het traditionele wielrennen. Maar dat gaat veranderen. “Natuurlijk was het makkelijker geweest om naar Patrick Lefevere te bellen. Maar ik weet niet of we dezelfde waarden delen.”