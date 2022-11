Intermarché-Wanty over mogelijke komst Quintana: “We horen dat hij interesse heeft, maar op dit moment is dat niet actueel”

WielrennenHaalt Intermarché-Circus-Wanty naast Rui Costa nog een oude knar aan boord? De naam van Nairo Quintana wordt met de Waalse ploeg in verband gebracht. “Voorlopig hebben we nog niks met die interesse gedaan”, klinkt het.

Eind november en Nairo Quintana heeft nog altijd geen contract voor 2023. De 32-jarige Colombiaan werd in augustus gediskwalificeerd in de Tour na een positieve test op tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de lijst van verboden middelen van het WADA, maar is wel verboden door de UCI.

Niet alleen zijn knappe zesde plaats in de Tour werd geschrapt, ook besliste zijn Franse ploeg Arkea-Samsic om de contractverlenging naar de prullenmand te verwijzen. Quintana is elk jaar goed voor duizend UCI-punten en dus voor veel ploegen van goudwaarde. Astana en Bahrain-Victorious werden eerder al in verband gebracht met Quintana, maar zijn komst werd door beide ploegen ontkend.

Quintana beweert in de Colombiaanse media dat hij in 2023 zeker bij een WorldTour-team rijdt, het Belgische Intermarché-Circus-Wanty en het Amerikaanse EF Education-EasyPost worden genoemd. Bij Intermarché-Circus-Wanty gebaren ze van krommenaas. “Wij horen dat Nairo interesse heeft, maar hebben daar voorlopig nog niets mee gedaan. Op dit moment is het niet actueel. Onze plannen en strategie voor 2023 zijn gebaseerd op de 28 renners die we nu onder contract hebben in 2023”, zegt performance manager Aike Visbeek.

Voor de goeie verstaander: volledig dicht is de deur dus niet. De Waalse ploeg deinst er niet voor terug om toprenners in de herfst van hun carrière nog een contract aan te bieden. Recent nog Alexander Kristoff en volgend seizoen Rui Costa. Het wou ook langer door met Domenico Pozzovivo, maar die ging niet in op het aanbod. Er rest dus nog een klein beetje budget, al is het de vraag of Quintana dat voldoende zal achten.

De piste van EF Education-EasyPost lijkt waarschijnlijker. De Amerikaanse ploeg profileert zich al enkele jaren op de Zuid-Amerikaanse markt. Vorige winter haalde het al Esteban Chaves aan boord, dit tussenseizoen is het de beurt aan de Ecuadoraan Richard Carapaz. In 2023 bevat hun kern nu al zes Zuid-Amerikanen, onder wie ook Rigoberto Uran, de peetvader van het Colombiaanse wielrennen. Voor Quintana zou het een gevoel zijn van thuiskomen. Ploegmanager Jonathan Vaughters doet het gerucht af als onwaar en beweert dat zijn kern voor 2023 al definitief rond is.

