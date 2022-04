Intermarché-Wanty-Gobert legt goudhaantje Girmay vast tot eind 2026: “Dit is mijn familie”

Familie

“Intermarché-Wanty-Gobert is mijn familie, ik zou nergens anders willen zijn", vertelt Girmay over zijn nieuwe overeenkomst. “Ik ben hier gelukkig en dat is wat telt, want alleen zo kan ik het beste van mezelf geven. We hebben ook dezelfde ambities, iedereen van het team wil elk jaar nieuwe mijlpalen bereiken. Een ander aspect dat dit team onderscheidt van andere is het management. Vanaf de eerste dag luisterde de performancecel naar mijn noden en toonde ze vertrouwen door een mooi programma en een langetermijnvisie. Het team geloofde in mijn kwaliteiten en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben ervan overtuigd dat mijn landgenoten blij zijn dat ik mijn toekomst verbind aan het team dat me toeliet Afrikaanse wielergeschiedenis te schrijven. Het is een winnende combinatie die hopelijk tot nog meer onvergetelijke momenten zal leiden in de volgende jaren.”