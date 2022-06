Intermarché vreest alsnog voor vertrek van Quinten Hermans: “Gesprekken slepen aan”

De vrees om het nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik alsnog kwijt te spelen, zit er bij teammanager Jean-François Bourlart dik in. “Het duurt te lang, de gesprekken slepen aan”, zucht hij. “Het zou best kunnen dat we hem moeten afstaan, jawel. De concurrentie is moordend, er is veel interesse in Quinten. Wat normaal is voor een renner die het pure cross-statuut is overstegen en resultaten rijdt in grote WorldTourkoersen op de weg. Zijn manager doet zijn werk. Ons budget groeit wel wat naar 2023 toe, maar is ook niet onuitputtelijk.”