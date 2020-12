“Ineos wil Van Aert vanaf 2022”

Onderhandelingen met het management van Van Aert zouden lopen over een transfer van Van Aert naar Ineos in 2022. Van Aert heeft nog een contract met zijn Nederlandse Jumbo-Visma ploeg tot het einde van 2021. Manager Richard Plugge heeft al aangekondigd dat hij dat contract met Van Aert wil openbreken. Lees: Van Aert krijgt salarisverhoging en contractverlenging. Maar een nieuw akkoord is nog niet gevonden en als het waar is dat Ineos hem wil, wordt ook duidelijk waarom.

Manager Jef Van den Bosch, die de zaken van Van Aert behartigt, bevestigt noch ontkent. “Ik communiceer niet over de lopende besprekingen.” Een goede verstaander leest dan dat er inderdaad wordt onderhandeld. Van den Bosch: “Neen, ik zeg niets.” Bij Jumbo-Visma was niemand bereikbaar voor commentaar.

Van Aert is in 2021 een van de supersterren van het internationale peloton geworden. Hij zegt zich heel goed te voelen bij zijn huidige team en gaf meermaals aan dat hij een verlengd verblijf ziet zitten. De Nederlanders willen Van Aert, na zijn topseizoen, nu ook de vrijheid geven om in 2021 voor de groene trui te gaan in de Tour. In de voorbije Tour was dat ondergeschikt aan een rol als meesterhelper van Primoz Roglic.

Supermarktketen versus chemiereus

Zoals dat gaat zal geld ook dit keer de doorslag geven. De vraag is dan of supermarktketen Jumbo meer kan en wil betalen dan chemiereus Ineos. Dat team beschikt over een budget van 43 miljoen euro, dat is meer dan het dubbele van het huidige budget van Jumbo.

En eigenaar Jim Rathcliffe heeft nog meer geld. Zo raakte vandaag bekend dat Rathcliffe mede-eigenaar is geworden van formule 1-renstal Mercedes.

Aan Jumbo-kant moeten andere dure renners worden betaald: Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen zijn grootverdieners. Of daar nog een contract van enkele miljoenen voor Wout van Aert bij kan, is de vraag.

Wout van Aert en zijn Kristallen Fiets.