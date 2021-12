INEOS kleurt Belgisch: hoe Limburgs kledijmerk de meest gewilde deal in het wielrennen sloot

Wielrennen Mark Cavendish blijft één jaar langer bij Quick.Step-Alp­ha Vinyl: “Hij vertrekt maandag mee op stage”

Het had wat voeten in de aarde, maar de deal is nu eindelijk helemaal rond. Mark Cavendish (36) rijdt ook volgend jaar voor het team van Patrick Lefevere. “Maandag vertrekt hij mee met ons op stage.”

