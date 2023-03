Indrukwekkende Van Aert schenkt Gent-Wevelgem aan luitenant Laporte na ware demonstratie

Berenweer in de Westhoek, Gent-Wevelgem toonde zich opnieuw geen koers voor watjes. De regen en de wind waren - haast traditioneel - weer op post. Tot de tanden ingepakte coureurs begonnen onder de Menenpoort in Ieper aan een helletocht in zeiknatte omstandigheden.

Eerste halte: de Moeren. Het traditionele breekpunt in de wedstrijd baarde een muis. Soudal Quick-Step probeerde het even, maar de wind stond niet perfect. Ondertussen zat een olympische kampioen mee in de vroege vlucht. Greg Van Avermaet reed zich tot aan de Plugstreets mee in de kijker.

Dan al wisten Sagan, Ganna, Girmay en nog een hoop anderen dat het niet hun dag zou worden. Bij de eerste beurt over de Kemmelberg liet Van Aert luitenant Van Hooydonck z’n ding doen. Met Mohoric, Vermeersch en Turgis ging hij op zoek naar de kop van de koers.

Toen ook Laporte met Pedersen naar voren sprong, leek de koers gereden. Had Van Aert zich laten ringeloren? Neen, want vooraan werd teveel geloerd en achteraan bracht Soudal Quick-Step alles weer samen. De koers kon net voor de tweede beurt op de Kemmelberg helemaal opnieuw beginnen.

En hoe! Van Aert en Laporte gooiden vanuit het zadel iedereen los op de kasseien. Op 52 kilometer van de streep zette het duo een koppeltijdritje op, het beproefde recept waarmee ze vorig jaar ook in de E3 Saxo Classic zwaar uitpakten. De rest reed voor de derde plaats.

Nog nooit had een ploeg de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem in hetzelfde voorjaar gewonnen. In Ieper was duidelijk dat het Jumbo-Visma wél zou lukken. Met twee minuten voorsprong konden Van Aert en Laporte in Bellewaerde nog eens stoppen om naar de leeuwen te kijken.

Restte nog de vraag wie zou winnen op de Vanackerestraat in Wevelgem. Zou Van Aert een koers van dit kaliber wegschenken aan zijn beste luitenant? Sprinten deden de twee niet. Hand in hand kwamen ze over de meet in de Vanackerestraat. Laporte een wieltje voor dat van zijn kopman. Als geste kan het tellen.

