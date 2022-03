Indrukwekkende Pogacar voert nieuw huzarenstukje op, Evenepoel beleeft complete offday: “Ik zag dat Remco aan het afzien was”

De koninginnenrit in deze Tirreno-Adriatico bracht het peloton van Apecchio naar Carpegna. Na een glooiende aanloop moesten de renners in de laatste 30 kilometer nog twee maal de Monte Carpegna bedwingen. Met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,9% over 6 kilometer best een stevige klim.

Er werd meteen hard gekoerst. De renners haalden in het eerste wedstrijduur een gemiddelde van 46,6 km/h en dat had gevolgen. De Ecuadoriaan Jhonatan Narváez van INEOS Grenadiers ging tegen de vlakte en moest opgeven. Ook onder meer Tim Wellens en Elia Viviani gaven er vandaag de brui aan. De vlucht van de dag bestond uit negen renners met enkele bekende namen: Julian Alaphilippe, Mikkel Honoré (beiden Quick.Step-Alpha Vinyl), Alex Aranburu en Quinn Simmons - de leider in het bergklassement.

Volledig scherm Quinn Simmons kleurde voor een groot deel de koninginnenrit. © Photo News

Simmons deed zijn trui alle eer aan. De Amerikaan loste al zijn medevluchters op de eerste passage van de Monte Carpegna. Goed voor 15 punten en definitieve zekerheid over zijn groene bergtrui.

Evenepoel zakt door het ijs

In het peloton voerde UAE Team Emirates het tempo op in dienst van leider Pogacar. Voor Remco Evenepoel ging het te snel. Onze landgenoot had een offday en zakte in een besneeuwd landschap compleet door het ijs.

Voorin ontbond Tadej Pogacar zijn duivels op de laatste beklimming van de Carpegna. De tweevoudige Tourwinnaar versnelde uit een groepje favorieten met Vingegaard, Landa en Mas. De Sloveen bouwde zijn voorsprong in een mum van tijd uit en hield aan de streep een minuut over op het duo Landa-Vingegaard.

Volledig scherm © AFP

Remco Evenepoel finishte op vier minuten. In het algemeen klassement heeft Pogacar nu een voorsprong van 1'52" op eerste achtervolger Vingegaard. Evenepoel tuimelt uit de top 10 en staat elfde op 4'20". De Tirreno-Adriatico eindigt morgen met een kans voor de sprinters.

Tadej Pogacar had al snel door dat Evenepoel aan het kraken was. “Ik hoorde het op de wedstrijdradio. Nadien zag ik in enkele bochten dat hij aan het afzien was. Ik denk dat de koude het van veel renners heeft overgenomen vandaag. Op de top was het nul graden. Voor de spieren is dat allesbehalve ideaal.”

Volledig scherm Remco Evenepoel kwam puffend over de streep. © Photo News

