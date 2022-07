Indrukwekkende Jasper Philipsen snelt naar winst op Champs-Elysées, Wout van Aert sprint niet mee

Tour de FranceJasper Philipsen heeft de slotrit in de Tour de France gewonnen. Onze landgenoot toonde zich duidelijk de snelste in een massasprint op de Champs-Elysées. Wout van Aert mengde zich niet in de debatten en bolde samen met eindwinnaar Jonas Vingegaard over de streep.

Herkenbare taferelen in de allerlaatste rit van de Ronde van Frankrijk. Een slakkengangetje richting Parijs, champagne en veel fotomomenten. Verschillende renners werden in de bloemetjes gezet: zoals eindwinnaar Jonas Vingegaard, maar ook Philippe Gilbert. De 40-jarige Luikenaar reed vandaag zijn allerlaatste etappe in de Tour.

Wout van Aert was dan weer in een humoristische bui. De groenetruidrager trok bij kilometerpaal nul meteen ten aanval, Pogacar sprong op z’n wiel. Beide heren konden erom lachen. Nadien lieten ze zich inlopen door het peloton. Het is nu eenmaal een ongeschreven wielerwet dat er niet gedemarreerd wordt voor de Champs-Elysées is bereikt.

Op het lokale circuit in Parijs ging het tempo serieus de hoogte in. Na verschillende ontsnappingspogingen slaagden Maximilian Schachmann, Jonas Rutsch, Olivier Le Gac, Antoine Duchesne en Owain Doull erin zich een tijdje af te zonderen van het peloton. Maar een massasprint was (zoals altijd) onvermijdelijk in Parijs.

Dylan Groenewegen ging van ver aan, maar moest toekijken hoe Jasper Philipsen hem voorbijsnelde. Onze landgenoot was duidelijk de rapste en stak zo zijn tweede ritzege op zak. Wat later bolde Wout van Aert met zijn ploegmakkers over de streep.

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.