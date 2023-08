Indrukwekkende Fabio Jakobsen sprint naar tweede ritzege in Denemarken

Fabio Jakobsen heeft de vierde etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De 26-jarige sprinter van Soudal Quick-Step, die na dit seizoen naar Team DSM verhuist, won na 178 kilometer en vier uur koers overtuigend in de sprint in Bagsværd. Het is al zijn tweede overwinning deze week in Denemarken.

Jakobsen was duidelijk de snelste en liet Mads Pedersen en Luca Colnaghi met flink wat afstand achter zich. Ramon Sinkeldam (Alpecin–Deceuninck) kwam in de lead-out knap aan kop, maar zijn teamgenoot Jensen Plowright kon het karwei niet afmaken. Jakobsen denderde er vervolgens overheen en kwam als eerste over de streep. Tuur Dens (Team Flanders-Baloise) eindigde als eerste landgenoot op plaats elf.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Nederlandse sprintbom won woensdag ook al de tweede etappe, die over 163 kilometer van Kjellerup naar Silkeborg ging. Morgen is al de laatste dag in de Ronde van Denemarken, een individuele tijdrit van 16 kilometer in Helsingør.

In het algemeen klassement domineren de Denen. Mattias Skjelmose (Lidl–Trek) staat aan de leiding. Hij heeft vier seconden voorsprong op zijn teamgenoot en landgenoot Mads Pedersen. Ook de derde man in het klassement is een Deen: Magnus Cort Nielsen van EF Education–EasyPost. Hij staat 49 seconden achter op Skjelmose. Florian Vermeersch staat nog steeds knap vijfde op 1 minuut en 7 seconden van Skjelmose.

Volledig scherm © Photo News

Mads Pedersen won de ronde in zijn thuisland in 2017 al eens. Christophe Laporte won de Ronde van Denemarken vorig jaar, Remco Evenepoel won de koers in 2021.