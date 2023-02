Indrukwekkende De Lie klopt Pedersen in lastige sprint bergop in Ster van Bessèges: “Voelt super”

WielrennenArnaud De Lie (20) heeft in de Ster van Bessèges nog maar eens z'n klasse geëtaleerd. Het toptalent van Lotto-Dstny was in een lastige sprint bergop sterker dan ex-wereldkampioen Mads Pedersen en Benoît Cosnefroy. De Lie is meteen ook de eerste leider. “Het is fantastisch om het seizoen zo te beginnen.”

Vandaag ging in Frankrijk de Ster van Bessèges, een traditionele voorbereidingskoers, van start met een overwegend vlakke etappe waarvan het venijn in de staart zat. De aankomst lag namelijk op Côte de la Tour, een pitte helling in Bellegarde. Mads Pedersen won er vorig jaar en was dan ook een van de topfavorieten en was gretig om dat kunstje nog eens over te doen.

De voormalige wereldkampioen zette van ver aan, maar kreeg Arnaud De Lie op het wiel. En het 20-jarige toptalent van Lotto-Dstny ging er in de laatste hectometers nog eens vlotjes over ook. Pedersen moest het hoofd buigen en finishte op enkele lengten als tweede, Benoît Cosnefroy werd derde. Met Dylan Teuns eindigde er nog een tweede Belg in de top vier. Dankzij zijn zege is De Lie uiteraard ook de eerste leider.

Stap gezet

Na zijn wervelend doorbraakseizoen moet 2023 het jaar van de bevestiging worden, maar De Lie lijkt zelfs nog een stap extra gezet te hebben. Anderhalve week geleden won hij de Clàssica Comunitat Valenciana, ondanks een lange beklimming in de finale die hij “te zwaar” achtte. En nu laat hij ook z'n spierballen zien op een lastige slothelling.

“Het is fantastisch om het seizoen te beginnen met deze vorm en al twee overwinningen”, aldus De Lie. “Maar dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de sterke ploeg, die volledig achter mij staat. Een grote pluim voor mijn ploegmaats, ze hebben volgens het boekje gekoerst. In de finale beet ik me vast in het wiel van Pedersen en voelde ik me nog sterk genoeg om hem te remonteren. Het voelde super.”

De Lie steekt zijn vroege voorjaarsvorm met andere woorden niet onder stoelen of banken, met nu al twee zeges in drie koersdagen. Zijn eerste grote doel is Kuurne-Brussel-Kuurne, op 26 februari. Wie durft na deze machtsontplooiing nog aan De Lie daar niet bij de topfavorieten te rekenen?

