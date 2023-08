Indrukwekkend Fabio Jakobsen sprint naar tweede ritzege in Denemarken

Lefevere heeft voor zesde keer een wereldkam­pi­oen tijdrijden in huis: “Spannend, maar ervan genoten”

Patrick Lefevere, CEO van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step, volgde de WK-tijdrit niet ter plaatse. “Vorig jaar in Australië was ik er zelfs helemaal niet. Zondag met de wegrit in Glasgow was ik er. Ik heb toen gemerkt dat ploegmanagers op een WK wel worden geduld, maar niet geliefd zijn. We kregen twee vipkaarten, dat was het... Eerlijk gezegd, op de dag van de tijdrit heb ik ook niet veel functie. Ik ben niet welkom in de volgwagen en niet welkom in de box. Op zo’n moment is Remco bezig met de mensen met wie hij elke dag werkt: we hebben twee mecaniciens, zijn vaste verzorger, een osteo en ploegleider Klaas Lodewyck naar ginder gestuurd. Volk genoeg.”