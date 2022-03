In het spoor van Jered en Ashley Gruber: de Amerikaanse wielerfotografen achter iconisch beeld Van Aert

Wielrennen Matej Mohoric na de hartstil­stand van ploegmaat Colbrelli: “Sonny moet de juiste beslissing nemen, hij heeft een vrouw en twee kinderen”

Matej Mohoric (27) was met onder meer twee ritzeges in de Tour al een uitstekend renner, maar na z'n zege in Milaan-Sanremo afgelopen zaterdag hoort hij er helemaal bij aan de top. Tijd voor een uitgebreid gesprek met de Sloveen. Over de hartstilstand van ploegmaat en goeie vriend Colbrelli, limieten opzoeken met de fiets, de hausse van het Sloveense wielrennen en de politie-inval tijdens de Tour van vorig jaar. “Ze verwachtten dat ze doping zouden vinden. Ik had bijna met ze te doen.”

25 maart