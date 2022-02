In heel 2021 maar 12 zeges, nu staan ze al op 7: op drie na sterkste ‘aanloop naar Omloop’ ooit voor Lotto

Wielrennen Onze man in Portugal analyseert de markante chrono van Evenepoel: “Dit is nog maar het begin van een nieuw begin”

Het hoofd ontspannen, de stemming relax, de benen goed, de rug pijnvrij en zijn tijdritfiets helemaal on point. Omstandigheden die ervoor zorgden dat Remco Evenepoel in de Ronde van de Algarve zijn naar eigen zeggen z’n beste tijdrit ooit reed. Het houdt steek, maar niet voor lang, vindt onze wielerman in Portugal Bram Vandecappelle. “Als de chrono van de Tirreno-Adriatico binnen twintig dagen voor bevestiging zorgt, is the sky the limit.”

20 februari