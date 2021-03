In Dwars door Vlaanderen laatste keer polsjes los op het stuur en afdalen op de buis

Het kan vandaag zomaar een beeld in de koers zijn. Mathieu van der Poel die weer eens een monstersolo in gedachten heeft en tijdens zijn vlucht met de handen los over het stuur rijdt. Hij mag het in Dwars door Vlaanderen nog doen, zondag in de Ronde van Vlaanderen niet meer. Hetzelfde geldt voor het afdalen op de buis van de fiets. Twee in het oog springende maatregelen van wielerunie UCI om de veiligheid in het peloton te vergroten.