In dit ‘hoogtehotel’ gaat Evenepoel op zoek naar laatste procentjes voor Giro: “Voor ultieme voorbereiding beter dan échte hoogtestage”

Wij spraken met professor Joris Duerinckx, de handchi­rurg die Tadej Pogacar opereerde: “Zijn focus lag meteen op de Tour”

Als het maar niet te ernstig is, dacht professor Joris Duerinckx, toen hij op zijn smartphone las dat Tadej Pogacar was gevallen in Luik-Bastenaken-Luik. Groot was zijn verbazing toen hij enkele ogenblikken later telefoon kreeg, met de melding dat Pogacar op weg was naar het Ziekenhuis Oost-Limburg, om daar door de Genkse handchirurg te worden geopereerd. “De ploeg was positief verrast dat hij op dezelfde dag al het ziekenhuis mocht verlaten.”