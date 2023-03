In de schaduw van Evenepoel rijdt ook Cian Uijtdebroeks (20) met de besten naar boven: “Remco en Roglic bezig zien, dat is alsof ik half koers en half tv zit te kijken”

Wielrennen Onze spookrij­der over Van Aert en Van der Poel na het opvallende zetelmo­ment: "Die twee samen is iets raars”

Hij waart door het peloton zonder op te vallen en brengt verslag uit zonder dat de rest het weet. Hij vertelt wat leeft in de koers zonder zijn identiteit prijs te geven. Onze spookrijder in het peloton: onzichtbaar, ongrijpbaar en af en toe tegen de stroom in. Aan de vooravond van de E3 Saxo Bank Classic heeft hij het onder meer nog over het gerucht dat Pogacar en Van der Poel een entente zouden hebben gemaakt, de ongemakkelijke scène in de zetel en wie nu de tofste is: Van Aert of Van der Poel.