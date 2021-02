IN BEELD. Victor Campenaerts zet beste dagtijd neer op de Muur, ook Deceuninck-Quick.Step en AG2R-Belgen verkennen Omloop

De ene ploeg na de andere vandaag op het parcours van de Omloop. De finale is een blauwdruk van de Ronde van Vlaanderen voor die in 2012 veranderde van parcours. Sleutelpunten in de finale zijn dus de Haaghoek-Leberg, de Berendries, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Hier en daar werden flink wat benen getest, al is dat natuurlijk niet alleszeggend voor de wedstrijd zaterdag.

Dankzij de populaire fiets- en loopapp ‘Strava’ weten we in elk geval wel wie het snelst naar boven reed op de wellicht beslissende dubbel Muur en Bosberg. Op kop in het dagklassement over de Muur van Geraardsbergen: Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder legde er met zijn ploegmaats van Qhubeka-ASSOS duchtig de pees op.

Campenaerts deed vanaf de Vesten 2 minuten en 58 seconden over de beklimming. Hij deed daarmee één seconde beter dan ploegmaat Michael Gogl. Campenaerts realiseerde een gemiddelde snelheid van 21,8 kilometer per uur en liet over iets minder dan 3 minuten gemiddeld 482 watt optekenen, met een piek van iets meer dan 800 watt. Ter referentie: de KOM op de Muur is in handen van ene ‘sAU sTALL’. Hij deed er 2 minuten en 30 seconden over, goed voor een snelheid van 25,9 km/u.

Verderop in het dagklassement zien we Greg Van Avermaet en Oliver Naesen op iets meer dan tien seconden van Campenaerts. Op de Bosberg is de beste dagtijd in handen van Gogl. Hij deed over de één kilometer lange helling 1 minuut en 20 seconden. Ryan Gibbons van UAE-Team Emirates volgt er op 7 seconden.

De Strava-gegevens op de Muur en de Bosberg

Volledig scherm Dagklassement Muur van Geraardsbergen. © Strava

Volledig scherm De beklimming van Victor Campenaerts op de Muur in detail. © Strava

Volledig scherm De beklimming van Victor Campenaerts op de Muur in detail. © Strava

Volledig scherm Dagklassement Bosberg. © Strava

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 7.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deceuninck-Quick.Step

Volledig scherm Deceuninck-Quick.Step deed het vandaag zonder Julian Alaphilippe. De wereldkampioen verkent morgen. © Photo News

Volledig scherm Yves Lampaert, die dit jaar papa wordt van een zoontje, geeft aanwijzingen. © BELGA

Volledig scherm Kasper Asgreen achter de volgwagen van Deceuninck-Quick.Step. © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Jumbo-Visma

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

UAE Team Emirates

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

AG2R Citroën

B&B Hotels pb KTM

Volledig scherm © BELGA

Alpecin-Fenix

Volledig scherm Laurens De Vreese (rechts) van Alpecin-Fenix. Over de deelname van Mathieu van der Poel is nog geen beslissing. © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Trek-Segafredo

Volledig scherm Jasper Stuyven op kop (midden). © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Team Qhubeka-ASSOS

Volledig scherm Victor Campenaerts toont de juiste weg. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Intermarché-Wanty Gobert

Volledig scherm Intermarché-Wanty Gobert. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Arkéa Samsic

Volledig scherm © Photo News

Israel Start-Up Nation

Volledig scherm Sep Vanmarcke. © Photo News

Bora-hansgrohe

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News