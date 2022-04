IN BEELD. Valpartijen ontsieren wedstrijd, Sheffield heeft zadel in zijn handen: Hel van het Noorden maakt haar naam meer dan waar

Wielrennen KOERS KORT. Slotrit Ronde van Turkije afgebroken wegens slecht weer, eindzege voor Bevin

De Ronde van Turkije is voortijdig afgebroken. De organisatie besloot daartoe vanwege slechte weersomstandigheden in Istanbul. Het peloton had tijdens de laatste etappe zo’n 30 kilometer afgelegd. Daarin gingen, in de regen, meerdere renners onderuit door de gladde wegen.

10:44