IN BEELD. The Last Dance: peloton brengt eresaluut aan afscheidnemende Nibali en Valverde

Wielrennen Remco Evenepoel naar Ineos? Michel Wuyts vindt het niet onrealis­tisch: “Uiteraard hebben ze de middelen”

Remco Evenepoel naar Ineos Grenadiers, volgens Michel Wuyts is het niet onrealistisch. “Ineos heeft uiteraard de middelen", zegt onze wieleranalist in bovenstaande video. “Het bedrijf Ineos heeft een omzet van 60 miljard per jaar, bij Soudal - de volgende hoofdsponsor van de ploeg van Patrick Lefevere, is dat 1,1 miljard. Als we naar de ploegen kijken dan heeft Ineos een jaarbudget van 51 miljoen euro. Bij de ploeg van Lefevere gaat het straks om een goeie twintig miljoen euro.

28 september