IN BEELD. Supporterende fan langs de zijkant brengt Lampaert zwaar ten val, Sheffield heeft zadel in hand

Hoe sneu voor Yves Lampaert. Samen met Mohoric in de achtervolging op de ongenaakbare Dylan van Baarle, was de West-Vlaming op weg naar een o zo deugddoende podiumplaats voor Quick.Step-Alphy Vinyl in de Helleklassieker. Tot het op enkele kilometers van de finish plots misging. En hoe. Lampaert raakte de hand van een wat oudere supporter langs de zijkant en zat enkele tellen later met zijn achterwerk op het kader in een poging een spectaculaire val nog te vermijden. Onbegonnen werk tegen die snelheid: Lampaert ging tegen het asfalt en zag zijn ereplaats in rook opgaan. Aanvankelijk kon hij nog even volgen in het achtervolgende groepje met Van der Poel, maar door ongetwijfeld de pijn en mechanische pech moest Lampaert verder afhaken om uiteindelijk als tiende op 2'59" van Van Baarle over de streep te bollen.